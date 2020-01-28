Эксперты рассказали о последствиях приостановки приема в России групп из Китая

В связи с распространением в Китае пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, российские туроператоры приостановили прием туристических групп из этой страны. Предполагается, что ограничения будут действовать ориентировочно до конца зимы. Разбираемся, как это может сказаться на туристическом бизнесе в России.



Групповые поездки отменяются

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что со вторника, 28 января, прием туристических групп из Поднебесной приостановлен российскими туроператорами. По его словам, ограничительные меры продолжат действовать до нормализации ситуации в КНР. Предположительно, до конца февраля.





Юрий Барзыкин вице-президент РСТ Решение принято с целью предотвратить распространение нового типа коронавируса. Власти КНР отдали регионам указание о запрете поездок еще с понедельника, но процесс немного затянулся в отдельных провинциях. Все групповые поездки китайцев в Россию остановлены.

Напомним: по последним данным, в Китае число заразившихся новым коронавирусом достигло более 4,5 тысячи человек, из которых 106 стали жертвами инфекции. При этом случаи заражения фиксируются по всему миру, в том числе в Японии, Южной Корее, Макао, Таиланде, на Тайване. Кроме того, они есть во Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Малайзии, а также в США, Канаде, Австралии, Франции и Германии.

В России до сих пор не было официально зарегистрировано ни одного случая заражения. Тем не менее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу нового типа. В Москве также создан оперативный штаб в связи с данными, поступающими из КНР. В его задачи входит мониторинг ситуации, а также принятие необходимых решений. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Берем под особый контроль гостиницы и другие места массового пребывания туристов. При появлении тревожных сигналов туда будут высланы оперативные бригады медиков для проведения сплошного осмотра.

Отмечается, что в больницах и аптечных учреждениях столицы достаточное количество медикаментов и средств индивидуальной защиты. Однако Москва все равно дополнительно закупит их. Также совместно с Роспотребнадзором ведется работа по оперативным поставкам в столицу тест-систем, которые способны в короткие сроки диагностировать инфекцию.



Какие прогнозы для туриндустрии?

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в беседе с Москвой 24 заявил, что, по его мнению, приостановка приема туристических групп из Китая не пройдет без последствий для въездного туризма России.





Александр Осауленко директор ассоциации "Турпомощь" При атипичной пневмонии Китай закрывался на полтора месяца, даже чуть больше, но тогда не было такого потока китайских туристов в Россию. Сейчас круглый год из Китая турпоток большой.

Осауленко добавил, что в долгосрочной перспективе запрет может негативно отразиться на российском гостиничном бизнесе и повлиять на экономику регионов, куда предпочитали ездить туристы из КНР. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин согласен с этим прогнозом.

"Это отразится на гостиничном бизнесе, на бизнесе трансферных компаний, косвенно отразится на туристической отрасли, потому что Китай входит в топ-3 рейтинга по посещениям России. Если учесть только организованных туристов, не включая самостоятельные и деловые поездки, Россию посещает около полутора миллионов китайских туристов", – подчеркнул он в разговоре с Москвой 24.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Оценивать размеры ущерба крайне сложно и еще рано. Не надо забывать, что наши туроператоры многопрофильные, работают по приему туристов из разных стран. На данный момент низкий сезон посещаемости туристов из Китая, поэтому пока туристическая отрасль не будет ощущать заметных потерь.

Горин добавил, что количество китайских туристов увеличивается традиционно в весенне-летнем сезоне. Он также пояснил, какие направления пользуются у гостей из Поднебесной популярностью: Москва, Санкт-Петербург, Дальний Восток.



Ефимова Мария