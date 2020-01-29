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Общество

15:30

Украинцам и белорусам упростят получение гражданства РФ

общество власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для жителей Украины и Белоруссии могут отменить собеседование на знание русского языка при получении ими российского гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

По ее словам, для граждан Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдавии также предусмотрена возможность получения гражданства РФ после получения вида на жительство.

Ранее Казакова сообщила, что МВД планирует обязать всех иностранных граждан проходить дактилоскопию и предоставлять медицинские справки при въезде в РФ. Это связано с распространением заболеваний.

По действующим правилам, медосмотр обязаны проходить те, кто претендует на трудовую деятельность в РФ или на получение вида на жительство и гражданства.

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