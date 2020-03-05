Госдума приняла закон о приеме украинцев в гражданство без экзамена

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Госдума приняла закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который ранее был необходим для получения статуса носителей русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый законопроект дополнит часть 1 статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ". Согласно этому документу, иностранцы или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования.

Так учитывается условие, согласно которому претендент на гражданство или его родственники по прямой восходящей линии постоянно живут в России или ранее постоянно проживали здесь или на территориях, которые относились к РФ ранее.

"Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 331 федерального закона "О гражданстве РФ", – указано в законопроекте.

В документе также определено, что МВД РФ сможет определять единые критерии получения гражданства России. Предполагается, что принятые меры позволят упростить процедуру и избавить русскоговорящих соотечественников и граждан бывших советских республик от лишней бюрократической волокиты.

Ранее в феврале сообщалось, что законопроект об упрощении получения гражданства РФ предусматривает определенные послабления для жителей четырех стран. Тогда речь шла об Украине, Белоруссии, Молдове и Казахстане. Им не придется ждать пять лет и доказывать материальное положение.

