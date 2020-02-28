Послам РФ могут запретить иметь двойное или иностранное гражданство

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Представители Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев предложили запретить послам России иметь иностранное или двойное гражданство, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект сенаторы отправили в Госдуму на рассмотрение.

"Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства", – подчеркивается в законопроекте.

Ранее в рамках инициативы об упрощении получения гражданства РФ предложили облегчить процедуру обретения российского паспорта жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.

Кроме того, законопроект предполагает, что при получении российского гражданства иностранцами им не придется отказываться от имеющегося гражданства.