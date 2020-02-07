Получение российского гражданства предлагают упростить

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России могут упростить получение гражданства иностранцами, отменив положение в законодательстве, согласно которому гражданам других стран нужно отказаться от имеющегося гражданства для получения российского. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ.

По данным издания, изменения подготовлены в закон "О гражданстве Российской Федерации" в части признания утратившим силу пункт "г" первой части 13-й статьи. Предполагается, что иностранным гражданам предоставят возможность не отказываться от имеющегося гражданства для получения российского.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что всех иностранных граждан могут обязать проходить дактилоскопию и предоставлять медицинские справки при въезде в РФ.

Она отметила, что данное требование достаточно актуально в свете быстрого распространения заболеваний. По действующим правилам, медосмотр обязаны проходить те, кто претендует на трудовую деятельность в РФ или на получение вида на жительство и гражданства.

В качестве ключевой задачи миграционной службы Казакова назвала необходимость добиться, "чтобы каждый иностранный гражданин, который прибывает сюда (в РФ. – Прим. ред.) для работы, проходил медицинские комиссии для получения справок об отсутствии опасных заболеваний".