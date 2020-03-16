МВД перестанет выдавать приглашения на въезд в РФ

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МВД с 18 марта приостановит выдачу приглашений на въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства.
Как говорится в распоряжении на сайте правительства РФ, речь идет о документах для въезда в целях обучения и осуществления трудовой деятельности.
Кроме того, МИД приостановит оформление виз, за исключением дипломатических и служебных, а также частных лицам, следующим в РФ в связи со смертью родственника.
При этом ФСБ до 1 мая ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.
Распоряжение не касается дипломатов и иных официальных представителей иностранных государств в РФ, членов их семей, а также транспортных перевозчиков.
Россия и другие страны закрывают границы из-за угрозы распространения коронавируса
16 марта в Москве ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.
Из них 90 – у россиян, двое – граждане КНР, один – Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.