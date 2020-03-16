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Общество

16 марта, 23:43

МВД перестанет выдавать приглашения на въезд в РФ

общество безопасность за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

МВД с 18 марта приостановит выдачу приглашений на въезд в Россию иностранцам и лицам без гражданства.

Как говорится в распоряжении на сайте правительства РФ, речь идет о документах для въезда в целях обучения и осуществления трудовой деятельности.

Кроме того, МИД приостановит оформление виз, за исключением дипломатических и служебных, а также частных лицам, следующим в РФ в связи со смертью родственника.

При этом ФСБ до 1 мая ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.

Распоряжение не касается дипломатов и иных официальных представителей иностранных государств в РФ, членов их семей, а также транспортных перевозчиков.

Россия и другие страны закрывают границы из-за угрозы распространения коронавируса

16 марта в Москве ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.

Из них 90 – у россиян, двое – граждане КНР, один – Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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