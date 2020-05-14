В РФ предложили давать зарубежным инвесторам вид на жительство за покупку недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В министерстве экономического развития России подготовили проект закона, согласно которому разрешается иностранным предпринимателям получать вид на жительство в РФ после покупки недвижимости, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики", – пояснили в министерстве.
При этом пока остается неизвестным, какую недвижимость должны приобрести зарубежные инвесторы для получения вида на жительство – коммерческую или частную.
Уточняется, что в случае одобрения законопроекта он может вступить в силу с июля следующего года.
Ранее Госдума разрешила получать российское гражданство без отказа от иностранного.
Законодательство было скорректировано сразу в нескольких аспектах. Так, отменяется требование о 5-летнем сроке нахождения в стране и о подтверждении наличия законного источника средств. Однако эта мера касается лишь тех, кто имел паспорт СССР, проживал или живет в бывших странах Союза и не имеет гражданства данных стран.
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