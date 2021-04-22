Лидер группы Rammstein исполнил советскую песню на русском языке

Видео: YouTube/Тилль Линдеманн – тема

Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Евгения Долматовского "Любимый город", сообщает сайт "Комсомольской правды"

В оригинале эту композицию исполняет советский актер Марк Бернес. В исполнении музыканта она прозвучит в новом фильме "Девятаев" Тимура Бекмамбетова.

В 2019 году Тилль Линдеманн в песне Ausländer ("Иностранец") использовал фразу на русском языке "Я люблю тебя".

15 марта прошлого года Линдеманн дал два сольных концерта в Москве. Он находился в огромном пузыре, в котором плыл среди фанатов, исполняя свои главные хиты. Затем он вышел из пузыря и стал кидать куски торта в зрителей.