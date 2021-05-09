Тилль Линдеманн снял клип на "Любимый город" в Эрмитаже

Видео: YouTube-канал Till Lindemann

Популярный немецкий рок-исполнитель и солист группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал новый клип на песню "Любимый город", снятый в Эрмитаже. Об этом сообщает " Газета.ру ".

На кадрах клипа певец заходит в Эрмитаж, в котором любуется на произведения искусства. Также там появляются девушки, которые играют на музыкальных инструментах.

23 апреля состоялась премьера первой версии клипа, в котором Линдеманн находится за штурвалом истребителя и исполняет песню на русском языке.

Российский эстрадный исполнитель Лев Лещенко, многократно исполнявший "Любимый город" на сцене, положительно оценил решение немецкого музыканта обратиться к советской классике.

В оригинале эту композицию исполняет советский актер Марк Бернес. В исполнении немецкого музыканта она прозвучит в новом фильме "Девятаев" Тимура Бекмамбетова.