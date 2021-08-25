"Я в моменте" стал самым популярным музыкальным треком лета по версии Spotify

Фото: ТАСС/Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Wire

Песня "Я в моменте" Эльдара Джарахова стала лидером по прослушиваниям в России этим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стримингового сервиса Spotify.

Следом за композицией "Я в моменте" идут сразу три песни итальянской группы Maneskin, являющейся победителем "Евровидения-2021": I wanna be your slave, Zitti e buoni и Beggin.

Отмечается, что на пятой строчке рейтинга трек Cristal & MOЁT, записанный российским рэпером Моргенштерном совместно с Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.

Самой прослушиваемой этим летом во всем мире стала песня Good 4 u в исполнении американской певицы Оливии Родриго.

"С 29 мая по 22 августа 2021 года она получила более 600 миллионов прослушиваний по всему миру, а певица стала самой молодой исполнительницей в истории Spotify, возглавившей ежегодный список "Песен лета", – говорится в пресс-службе Spotify.

Платформа Spotify была основана в 2008 году. И сегодня сервис насчитывает более 365 миллионов пользователей в мире.

Ранее певица Земфира заявила, что пандемия коронавируса уничтожила профессию музыканта, а в индустрии наступили темные времена. Ее также возмутили предложения провести онлайн-концерт. Она подчеркнула, что площадку и оборудование оплачивает самостоятельно и не готова делать это ради двух сознательных людей и двадцати "пиратов".