Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта

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Певица Земфира заявила, что пандемия коронавируса уничтожила профессию музыканта, а в индустрии наступили темные времена. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Времена, конечно, темные – абсолютно ничего не понятно. Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего", – сказала артистка.

По ее словам, потерянные билеты на концерты – ничто по сравнению с потерянной профессией.

Певицу также возмутили предложения провести онлайн-концерт. Она подчеркнула, что площадку и оборудование оплачивает самостоятельно и не готова делать это ради двух сознательных людей и двадцати "пиратов".

В конце июля Земфира без предварительного анонса выпустила мини-альбом под названием "Ах". В него вошли четыре песни. Три из них представлены впервые – это "Ах", "Почта" и "Мелодрама". Четвертая – "Гудбай" – была известна до релиза.

