Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Певица Земфира заявила, что пандемия коронавируса уничтожила профессию музыканта, а в индустрии наступили темные времена. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Времена, конечно, темные – абсолютно ничего не понятно. Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего", – сказала артистка.
По ее словам, потерянные билеты на концерты – ничто по сравнению с потерянной профессией.
Певицу также возмутили предложения провести онлайн-концерт. Она подчеркнула, что площадку и оборудование оплачивает самостоятельно и не готова делать это ради двух сознательных людей и двадцати "пиратов".
В конце июля Земфира без предварительного анонса выпустила мини-альбом под названием "Ах". В него вошли четыре песни. Три из них представлены впервые – это "Ах", "Почта" и "Мелодрама". Четвертая – "Гудбай" – была известна до релиза.
Земфира выпустила мини-альбом, который не был анонсирован
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