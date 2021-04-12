Земфира опубликовала саундтрек к фильму Литвиновой "Северный ветер"

Фото: youtube.com/zemfira

Певица и композитор Земфира опубликовала саундтрек "Северный ветер" к одноименному фильму Ренаты Литвиновой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Всего в сборник попали 15 композиций, послушать которые можно на всех платформах.

Фильм Литвиновой "Северный ветер" вышел на широкие экраны в феврале 2021 года. Кроме самой актрисы, в картине снялись Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава и другие.

Для Земфиры это второй альбом за последние полтора месяца. Первый, "Бордерлайн", появился после восьмилетнего затишья и вызвал у слушателей неоднозначную реакцию. Также Земфира столкнулась с обвинениями в плагиате обложки альбома.