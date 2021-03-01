Земфиру обвинили в плагиате обложки нового альбома

Фото: vk.com/leolug

Музыкант Лео Лугански обвинил Земфиру в плагиате обложки ее нового альбома. Об этом исполнитель написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он опубликовал коллаж из двух обложек, добавив подпись: "Рекламная пауза". Музыкант заявил, что аналогичная обложка была у его сингла Brdrline, который вышел в 2019 году.

У обоих исполнителей название написано белым цветом на черном фоне и перечеркнуто.

Земфира и дизайнер обложки ее "Бордерлайна" пока обвинения не прокомментировали.

Ранее Земфира выпустила первый за 8 лет альбом. Называется он "Бордерлайн", что переводится как пограничное расстройство личности. Всего в альбом вошли 12 композиций.