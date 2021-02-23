Группа Daft Punk прекратила существование

Фото: TASS/ZUMA/Lisa O'Connor

Французская группа Daft Punk объявила о распаде дуэта. Об этом сообщил продюсер коллектива изданию Variety.

Также на YouTube-канале Daft Punk появился восьмиминутный ролик под названием "Epilogue" ("Эпилог"). Группа была создана в 1993 году музыкантами Тома Бангальтером и Ги-Мануэль де Омем-Кристо.

Стиль группы характеризуется смешением элементов электро, хауса, диско и синтипопа. За время существования дуэта вышло четыре студийных альбома. Daft Punk стали обладателями семи премий "Грэмми".

Российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова ранее выпустила сольный альбом впервые за 30 лет.