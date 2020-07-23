Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 27 лет

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Шведская группа ABBA намерена выпустить пять новых песен в 2021 году, передает RT. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, который взял видеоинтервью у солиста шведской четверки Бьорна Ульвеуса.
Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году группа выпустила пластинку-компиляцию из двух песен The Singles: The First Ten Years. Три последние неизданные песни группа представила на сборниках в 1993 и 1994 годах.
ABBA стала известной после победы на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 1974 году с песней Waterloo. Коллектив состоял из двух супружеских пар – Бьорн Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Позже их браки распались.
Мюзикл "Мамма Миа", в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 миллионов человек в сотнях театров мира.
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