Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 27 лет

Фото: TASS/Imago/United Archives

Шведская группа ABBA намерена выпустить пять новых песен в 2021 году, передает RT. Об этом рассказал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джеффа Ллойда, который взял видеоинтервью у солиста шведской четверки Бьорна Ульвеуса.

Последний студийный альбом ABBA The Visitors вышел в 1981 году. В 1982 году группа выпустила пластинку-компиляцию из двух песен The Singles: The First Ten Years. Три последние неизданные песни группа представила на сборниках в 1993 и 1994 годах.

ABBA стала известной после победы на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 1974 году с песней Waterloo. Коллектив состоял из двух супружеских пар – Бьорн Ульвеуса, Бенни Андерссона, Агнеты Фельтског и Анни-Фрид Лингстад. Позже их браки распались.

Мюзикл "Мамма Миа", в основу которого положены песни ABBA, посмотрели более 60 миллионов человек в сотнях театров мира.