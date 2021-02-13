Выступление Ротару на корпоративе в Воронеже оценили в 9 млн рублей

Певица София Ротару выступила на частной вечеринке в Воронеже. За свое выступление 73-летняя артистка получила девять миллионов.

Корпоратив организовал местный бизнесмен в честь своего юбилея. Фрагмент выступления Ротару опубликовала на своем канале в YouTube.

Как пишет сайт "Комсомольской правды", певица провела на сцене почти час. Отмечается, что она исполнила свои знаменитые хиты.

При этом поклонники обратили внимание на ее внешний артистки. Звезда эстрады запечатлена на видео в темно-синем платье в пол.

Многим пользователям сети показалось, что Ротару поправилась. Они также выразили беспокойство за здоровье певицы.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее рассказал, что за выступление на корпоративе в Москве Ротару получает 60 тысяч долларов.