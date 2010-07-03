В Совфеде призвали бойкотировать концерты Ротару

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Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал планы советской и украинской эстрадной певицы и актрисы Софии Ротару выступить в России.

По словам законодателя, в этой ситуации следует узнать, что обо всем этом думают зрители. "Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", – подчеркнул он РИА Новости.

Рязанский добавил, что у Министерства культуры РФ "должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".

"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так", – сказал Рязанский. Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей могут "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".

Партия "Коммунисты России" ранее призвала россиян выключить телевизоры во время вступления Ротару на музыкальной премии "Песня года". При этом в августе Ротару уже выступила на фестивале "Новая волна" в Сочи.

В прошлом году Ротару отказалась участвовать в "Песне года" из-за введения военного положения на Украине. По словам представителя певицы, она решила не выступать в России, чтобы не накалять обстановку.