Украина запретила въезд в страну четырем российским актерам

Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Согласно данным ведомства, в список добавили Марию Перн, Анатолия Фалынского, Наталию Колоскову и Юрия Миронцева, передает ТАСС.

Официальные причины решения ведомства не указаны. Актеры снялись в художественном фильме Луганской народной республики (ЛНР) "Ополченочка".

Картина снималась в 2018 году на территории ЛНР. Основой сюжета послужили события конфликта на востоке Украины.

В съемках приняла участие депутат Госдумы Наталья Поклонская, а также Народная милиция, МВД и МЧС республики.



Певица Наталья Королева ранее рассказала, что не может поехать на Украину. По ее словам, в песне "Маленькая страна" нашли призывы к экстремизму.