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Общество

13:18

"Коммунисты России" призвали проигнорировать выступление Ротару на "Песне года"

общество культура

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Партия "Коммунисты России" призвала россиян выключить телевизоры во время вступления Софии Ротару на фестивале "Песня года". Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, певица сочувствовала украинским националистам и не признавала воссоединения Крыма с Россией, затем она "посчитала убытки и сменила гнев на милость", согласившись выступать на музыкальном фестивале.

В "Коммунистах России" считают, что телезрители должны провести "единовременную протестную акцию", поскольку Ротару "нет больше места на российской сцене".

"Надо одновременно всем выключить телевизор, когда лицемерка Ротару выйдет на сцену, чтобы все рейтинги зафиксировали этот отказ зрителей смотреть телеэфир на несколько минут", – сказал Сурайкин.

По его словам, подобный бойкот станет певице хорошим уроком и заставит призадуматься других деятелей российской эстрады.

В минувшем году Ротару отказалась участвовать в музыкальной премии "Песня года". Причиной стало введение военного положения на Украине. Чтобы не накалять обстановку, певица решила не выступать на премии и на новогодних корпоративах в России. Она призналась, что ее расстраивает сложившаяся ситуация, и она будет ждать, пока обстоятельства изменятся.

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