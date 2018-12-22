Лидер "Бумбокса" сравнил РФ с "черной дырой"

Музыкант Андрей Хлывнюк, который является лидером украинской группы "Бумбокс", назвал причину, по которой он перестал ездить в Россию с концертами. Интервью с артистом опубликовал YouTube-канал "Говорящие головы".
"Случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и она сейчас как черная дыра", – сказал Хлывнюк.
Он признался, что скучает по друзьям и родственникам, живущим в России. Артист добавил, что ждет, когда все изменится "эволюционным путем".
По словам музыканта, на концертах его группы за рубежом нередко бывают граждане РФ. Алексей также выразил готовность сотрудничать с российскими артистами, которые не "подвержены пропаганде".
В начале декабря певица София Ротару отказалась участвовать в музыкальной премии "Песня года". Причиной стало введение военного положения на Украине.
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