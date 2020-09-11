Жанна Агузарова выпустила альбом впервые за 30 лет

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Российская певица и экс-вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова выпустила сольный альбом впервые за 30 лет.

Пластинка получила название "Королева Сансета". В нее вошли 12 композиций, которые ранее исполнялись на концертах.

Самая старая – "Не упрекай" – была создана в конце 1980-х годов, а самая новая – "Королева Сансета" — в начале 2000-х.

По данным портала Intermedia, Агузарова работала над пластинкой в России, Великобритани, Швеции и США.

До этого единственный "Русский альбом" певицы, в трек-лист которого вошли 11 композиций, был представлен в 1991 году.

Ранее шведская группа ABBA объявила, что выпустит пять новых песен. Последний студийный альбом The Visitors вышел в 1981 году.