Евгений Хавтан: "Я не могу слушать некоторые песни группы "Браво"

"Правда 24": Евгений Хавтан - о концерте группы "Браво" на крыше

В минувшие выходные на крыше Artplay прошел концерт группы "Браво". В интервью телеканалу "Москва 24" лидер коллектива Евгений Хавтан рассказал о музыке 1960-х, "топливе" для исполнителей и музыке, которую слушает вместе с дочерью.

- Какой музыке отдаете предпочтение?

- Первое, что приходит в голову, это, конечно, группа The Beatles, потому что это метеорит. У нее была настоящая история рок-н-ролльной группы. Она начинала с традиционного рок-н-ролла, потом музыканты экспериментировали, и затем коллектив распался. То есть это такая классическая энциклопедия рок-группы.

- Пишут, что музыка Beatles – результат экспериментов с запрещенными веществами. Как вы считаете, у музыканта должно быть "топливо", побуждающее его к творчеству?

- Каждый выбирает для себя свой путь.

- Что выбираете вы?

- Это топливо я не выбираю совершенно точно. Но если я слышу гениальную музыку, то меня мало волнует, что музыканты делали до этого, в каком они были виде. Меня волнует то, что получилось, потому что при аналогичных ситуациях у многих получается не очень интересно.

- Есть мнение, что сэр Пол Маккартни за последние 15-20 лет не сделал ничего выдающегося. Вы согласны?

- Я два года назад был на его совершенно убойном концерте в "Олимпийском". Видел, как его менеджеры пытались утащить со сцены, а он никак не хотел уходить. Думаю, мало кто из сегодняшних музыкантов может держать такую большую аудиторию 2,5 часа.

Пол Маккартни один из величайших композиторов эпохи, наш современник, и я счастлив, что я живу с ним в одно время. И он еще жив, он еще записывает пластинки. Есть более качественны и менее качественные, но это вопрос личного восприятия.

- Нет ли ощущения, что музыка 1960-х отчасти умерла? Есть "Дискотеки-80-х", а "Дискотек-60-х" нет.

- Что касается дискотеки 80-х, это тоже неплохо. Хотя в 80-е музыка была намного менее интересной. В 1986 году, на мой взгляд, в музыке закончилось самое интересное.

- Для "Браво" 1986 год был "урожайным"?

- В нашей стране все было по-другому. Мы всегда отстаем лет на 40 в музыкальной индустрии.

- В прошлом году "Браво" отметили 30-летие. За годы существования какие у группы были ошибки и неудачи?

- По-другому я бы ничего не сделал, потому что нет смысла, это моя личная история. Из плохого – мы обанкротили одну компанию, которая выпускала плохо продававшиеся пластинки. Записывали песни, которые мне сейчас слушать не хочется. Но такое бывает в истории любой группы.

- Чем сейчас занимается ваша дочь Полина?

- Она будет журналистом. А может, и не будет - не знаю.

- Вы с ней находите общий язык?

- У нас много совпадений в выборе музыки. Нам нравится группа Florence and the Machine, The Beatles, отчасти Radiohead.

- Какая аудитория у группы "Браво"? Кто ее слушает?

- Где-то лет семь назад ситуация с людьми, которые ходят на концерты группы "Браво", начала сильно меняться. И эти изменения мне очень нравится, потому что в результате те люди, которые ходили на наши концерты в 80-е, может, еще в 90-е годы, не ходят на них сегодня. Они сидят у телевизора в домашних тапочках. Основной наш зритель – это люди, которым сегодня от 20 до 30 лет.

- Они ходят только на "Браво"? Или им вообще нравится музыка 60-х?

- Им нравится группа "Браво", которая отчасти является носителем этой культуры. Я не думаю, что они вдаются в подробности.

- Увлечение 60-ми касается только музыки или фильмы также соответствующие смотрите?

- Я смотрю все. Современное кино - обязательно. Но, конечно, сердце мое там, в черно-белом кино. Люблю итальянские черно-белые фильмы. Квинтэссенцией всего стали 60-е годы. Законы, по которым начали развиваться мода, кино, музыка, были созданы в 60-х.

Это было послевоенное время, подъем промышленности во всем мире. Поэтому стали востребованными новые идеи в машиностроении, в кино, в одежде. Людям захотелось отдыхать, развлекаться.

- Хочется спросить о результатах последнего "Евровидения". Как вы относитесь к Кончите?

- Они прикалываются, а мы относимся к этому слишком серьезно. В музыкальном плане я это не могу оценить. Нормальная качественная поп-песня. Какая разница, кто ее спел? И не надо так серьезно воспринимать этот конкурс, это развлекалово.

- В группе "Браво" была эпатажная Жанна Агузарова, которая даст Кончите фору. На ваш взгляд, насколько важно умение преподнести музыкальных продукт?

- Для меня имеет значение лишь сама песня.

- Вам случалось обсуждать фильм или книгу, которые вы на самом деле ни разу не читали, не смотрели?

- Да, конечно.

- У вас есть какой-либо секрет от родителей?

- Да, скрываю от них, почему я стал заниматься музыкой.

- И почему же?

- Мне хотелось поскорее начать жить отдельно от родителей.