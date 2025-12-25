The Tennessee Conservative: учительницу из Теннесси арестовали за совращение двух детей

Фото: 123RF.com/zhukovsky

Учительницу английского языка средней школы округа Севир в американском штате Теннесси арестовали за совращение двух 13-летних учеников. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание The Tennessee Conservative.

По данным следствия, 42-летняя Эшли Палмер в течение нескольких месяцев общалась с детьми через мессенджеры. Одному из них она отправляла непристойные материалы. Кроме того, женщина вступала в сексуальную связь с подростками. Все это происходило с июля-августа по декабрь.

Палмер была задержана 19 декабря в Севьервилле, после чего ее отстранили от работы. 22 декабря женщина вышла на свободу под залог.

Ранее в США 36-летняя учительница математики Сидни Граф была задержана при попытке совратить 11-летнего школьника. По версии следствия, женщина вступила в романтические отношения с учеником 5-го класса. Она не раз обсуждала с ним интимные темы. Свою вину она не признала.

