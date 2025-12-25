Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 18:17

Происшествия
Главная / Новости /

The Tennessee Conservative: учительницу из Теннесси арестовали за совращение двух детей

Учительницу средней школы Теннесси арестовали за совращение двух детей

Фото: 123RF.com/zhukovsky

Учительницу английского языка средней школы округа Севир в американском штате Теннесси арестовали за совращение двух 13-летних учеников. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание The Tennessee Conservative.

По данным следствия, 42-летняя Эшли Палмер в течение нескольких месяцев общалась с детьми через мессенджеры. Одному из них она отправляла непристойные материалы. Кроме того, женщина вступала в сексуальную связь с подростками. Все это происходило с июля-августа по декабрь.

Палмер была задержана 19 декабря в Севьервилле, после чего ее отстранили от работы. 22 декабря женщина вышла на свободу под залог.

Ранее в США 36-летняя учительница математики Сидни Граф была задержана при попытке совратить 11-летнего школьника. По версии следствия, женщина вступила в романтические отношения с учеником 5-го класса. Она не раз обсуждала с ним интимные темы. Свою вину она не признала.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика