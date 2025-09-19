В Липецкой области осужден мужчина на 24 года за совращение 34 детей

Фото: 123RF/sdm1984

В Липецкой области на 24 года лишения свободы осудили мужчину, который совратил 34 ребенка, сообщает региональное управление СК в телеграм-канале.

Следствие установило, что в 2022 году злоумышленник, отбывавший в исправительном учреждении наказание за преступление против половой неприкосновенности, вел активную переписку с несовершеннолетними в соцсетях.

Он злоупотребил доверием детей в возрасте от 6 до 15 лет. Для этого мужчина представлялся их ровесницами и пересылал изображения интимного содержания, а затем, путем шантажа, принуждал их присылать новые фотографии и совершать действия сексуального характера на видеозапись.

Сотрудники СК провели масштабную работу по сбору доказательной базы. В ее рамках установили местонахождение всех потерпевших, находящихся в разных регионах РФ, были изучены переписки и проведены различные экспертизы.

Рецидивиста признали виновным в 35 эпизодах преступлений, предусмотренных следующими статьями:

"Иные действия сексуального характера";

"Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа";

"Развратные действия";

"Изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних";

"Покушение на изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних".

Виновный будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Ранее в Москве задержали таксиста по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Инцидент произошел 16 сентября. Следователи установили, что в салоне автомобиля подозреваемый совершил развратные действия против несовершеннолетней пассажирки. Девочка рассказала об этом родителям, которые сразу же обратились в полицию.

