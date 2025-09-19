19 сентября, 20:31Происшествия
В Липецкой области осужден мужчина на 24 года за совращение 34 детей
Фото: 123RF/sdm1984
В Липецкой области на 24 года лишения свободы осудили мужчину, который совратил 34 ребенка, сообщает региональное управление СК в телеграм-канале.
Следствие установило, что в 2022 году злоумышленник, отбывавший в исправительном учреждении наказание за преступление против половой неприкосновенности, вел активную переписку с несовершеннолетними в соцсетях.
Он злоупотребил доверием детей в возрасте от 6 до 15 лет. Для этого мужчина представлялся их ровесницами и пересылал изображения интимного содержания, а затем, путем шантажа, принуждал их присылать новые фотографии и совершать действия сексуального характера на видеозапись.
Сотрудники СК провели масштабную работу по сбору доказательной базы. В ее рамках установили местонахождение всех потерпевших, находящихся в разных регионах РФ, были изучены переписки и проведены различные экспертизы.
Рецидивиста признали виновным в 35 эпизодах преступлений, предусмотренных следующими статьями:
- "Иные действия сексуального характера";
- "Понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа";
- "Развратные действия";
- "Изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних";
- "Покушение на изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних".
Виновный будет отбывать наказание в колонии особого режима.
