Таксист задержан в Москве за совершение развратных действий в отношении ребенка

Правоохранители задержали водителя такси на юго-востоке Москвы по обвинению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СК России.

Инцидент произошел 16 сентября. Следователи установили, что в салоне автомобиля подозреваемый совершил развратные действия против несовершеннолетней пассажирки. Девочка рассказала об этом родителям, которые сразу же обратились в полицию.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело, в рамках которого подозреваемый был оперативно задержан совместными усилиями следователей столичного СК и полицейских. С ним провели необходимые следственные мероприятия и предъявили обвинение.

Правоохранители намерены обратиться в суд с просьбой об избрании таксисту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похожий случай ранее произошел около подъезда жилого дома на Новорогожской улице. Там мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки.

О произошедшем она также рассказала родителям, после чего они обратились в полицию. Следователи смогли оперативно установить личность злоумышленника и задержать его. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".