Мэр Москвы: сбиты еще два беспилотника, направлявшихся к столице

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО Минобороны России отразила атаку еще двух БПЛА, которые направлялись в сторону столицы в пятницу, 12 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения фрагментов вражеского дрона работают сотрудники экстренных служб, уточнил мэр.

Атака на город началась утром 12 декабря. В связи с этим в аэропорту Шереметьево вводили ограничения.

В частности, был приостановлен вылет самолетов, однако аэропорт продолжал обеспечивать прием рейсов. Пресс-служба авиагавани также предупреждала о возможных корректировках в расписании полетов.