СК РФ оценил ущерб от обстрелов со стороны Украины в 600 млрд рублей

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

41 регион России получил серьезный ущерб в результате обстрелов со стороны Украины. Он оценивается почти в 600 миллиардов рублей, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Наносится ущерб и нашим территориям вглубь России, кроме новых территорий, где идет специальная военная операция, причиняется серьезный ущерб 41 региону России, куда долетает современное оружие украинских нацистов", – цитирует его ТАСС.

По словам Бастрыкина, РФ намерена добиваться от украинской стороны возмещения.

В ночь на 11 декабря российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 287 украинских БПЛА над регионами страны. В частности, 118 беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью, 40 – над Калужской областью и еще 40 дронов – над территорией Московского региона, в том числе 32 беспилотника, которые летели в сторону столицы.

