Врач Каландия: привычка засыпать под видео в наушниках может вредить слуху

Фото: 123RF.com/kaew6566

Привычка засыпать в наушниках под видео или подкасты может навредить здоровью, прежде всего слуху и качеству сна. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-терапевт Шота Каландия.

По его словам, даже комфортная громкость при длительном прослушивании создает нагрузку на барабанную перепонку и слуховой нерв, особенно если используются внутриканальные наушники. Во сне человек не контролирует звук и не может снять устройство, если он внезапно усиливается. При регулярном повторении это способно привести к снижению слуха, появлению шума или звона в ушах, объяснил врач.

Еще одна проблема – влияние на качество сна. Врач пояснил, что мозг продолжает обрабатывать звуки даже во время засыпания. Непрерывный звуковой поток мешает полноценному переходу в глубокий сон, необходимый для восстановления нервной системы. В итоге даже если человек проспит достаточное количество часов, он может проснуться уставшим и менее сосредоточенным.

Отдельные риски связаны с кожей и ушным проходом. Длительное ношение наушников создает теплую и влажную среду, что повышает вероятность раздражения, микротравм и наружного отита. Если человек спит на боку, давление усиливается, а утром возможен дискомфорт или боль.

Каландия также отметил фактор безопасности. Проводные наушники могут перекручиваться вокруг шеи, а сами устройства – травмировать слуховой проход. Хотя такие случаи редки, полностью исключать их нельзя, особенно при беспокойном сне.

Запрещать засыпание под видео врач не стал, но рекомендовал соблюдать меры предосторожности. Эксперт рекомендовал отказаться от внутриканальных моделей в пользу внешнего источника звука на минимальной громкости. Также можно использовать специальные "сонные" наушники в мягкой повязке. Важно выбирать спокойный контент без резких звуков и ставить таймер автоотключения на 20–30 минут.

Если без фона уснуть сложно, терапевт советует альтернативы – белый шум, звуки природы или дыхательные практики. Они меньше перегружают нервную систему и реже нарушают структуру сна.

"Засыпание под видео в наушниках не является прямым запретом, но при регулярном использовании может негативно сказываться на слухе и качестве сна. Осознанный подход и соблюдение простых мер предосторожности помогут снизить риски и сохранить здоровье", – подытожил Каландия.

Ранее невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что самой вредной позой является сон на животе. Она объяснила, что состояние мышц, шеи и позвонков не физиологично и при длительном нахождении в положении на животе может быть перерастяжение с одной из сторон.

Из-за этого у человека может быть спазм, а утром он будет чувствовать боль, скованность, ограничения в движениях. Также это может сопровождаться головокружением, головными болями и снижением трудоспособности.