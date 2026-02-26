Москвичи предпочитают обедать в офисе азиатскими блюдами

Фото: 123RF.com/halfpoint

Азиатские блюда, включая удон с курицей, пасту том-ям и курицу в соусе терияки, вошли в топ заказов сотрудников московских офисов в обеденное время. К таким выводам пришли аналитики онлайн-ретейлера "Самокат", с результатами исследования которых ознакомилась Москва 24.

Перечисленные позиции за последний год заметно опередили традиционные блюда и даже классические онигири, что продемонстрировал анализ динамики заказов в столице.

При этом около половины работников офисов выбирают на обед вторые блюда – 50% в Москве и 49% в Санкт-Петербурге. На втором месте по популярности салаты – 29 и 37,5% заказов соответственно.

Москвичи предпочитают сытные позиции – куриный шницель, удон с курицей и цыпленка с макаронами. В Петербурге выбор разнообразнее. В числе популярных позиций также удон с курицей, сырники, крабовый салат, суп с фрикадельками и морковь по-корейски.

Среди салатов в обоих городах лидирует крабовый, но в целом предпочтения отличаются. В Москве чаще заказывают свекольный салат с грецким орехом, винегрет, витаминный и цезарь с креветками, а в Петербурге любят свекольный с черносливом, мимозу, витаминный и "Филадельфию" с семгой.

Вместе с тем москвичи выбирают супы чаще, чем в Северной столице – 21 против 13,6%. При этом жители Москвы предпочитают плотные текстуры вроде горохового супа, борща с курицей, харчо и сливочного супа-пюре, а петербуржцы чаще заказывают более легкие варианты с фрикадельками.

На десерт офисные сотрудники обоих городов чаще выбирают фрукты. В Москве спрос на бананы вырос на 44,5% по сравнению с 2025 годом, а на мандарины – на 179%. В Петербурге лидируют бананы, мандарины и лимоны, при этом бананы заказывают на 15,5% чаще мандаринов и на 151% чаще лимонов.

