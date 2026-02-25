Мишустин назвал проблему тарифов ЖКХ острой и сложной

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал качество коммунальных услуг одной из самых острых и сложных тем для россиян. Об этом он заявил в ходе отчета в Госдуме.

По словам премьера, проблемы в ЖКХ копились десятилетиями, и главный вызов сегодня – высокий износ объектов. Он подчеркнул, что необходима их комплексная модернизация.

Ранее Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ. Они необходимы для обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. По его словам, нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.

В ФАС тем временем заявили, что никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января в России не проводилось. Однако с начала года была проведена корректировка стоимости услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС.

