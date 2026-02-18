Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 11:04

Общество

ФАС заявила, что в РФ не проводилось никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России не проводилось никаких изменений тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 января. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, с начала года была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС.

"Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования", – приводит слова Шаскольского ТАСС.

Он также добавил, что из тарифов на ЖКУ в 2025 году был исключен 51 миллиард рублей экономически необоснованных затрат. При этом еще в 2020 году из тарифа было исключено 2,4 миллиарда.

Шаскольский пояснил, что с 2024 года эта работа ведется территориальными органами. Идет взаимодействие и с Генпрокуратурой РФ.

"Принятые меры позволили в ряде регионов снизить тарифы в отдельных сферах ЖКХ. Например, в Ленинградской области – в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В Пермском крае – в сферах теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами", – сказал он.

По утверждению главы ФАС, работа по проверке тарифного решения будет продолжаться.

Ранее Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ. Изменения необходимы в целях обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги в России. По его словам, нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.

"Новости дня": размер платы за ЖКУ предложили заморозить на два года

Читайте также


обществоЖКХ

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика