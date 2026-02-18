ФАС заявила, что в РФ не проводилось никаких изменений тарифов ЖКХ с 1 января

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России не проводилось никаких изменений тарифов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с 1 января. Об этом заявил глава ФАС Максим Шаскольский в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По его словам, с начала года была проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС.

"Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования", – приводит слова Шаскольского ТАСС.

Он также добавил, что из тарифов на ЖКУ в 2025 году был исключен 51 миллиард рублей экономически необоснованных затрат. При этом еще в 2020 году из тарифа было исключено 2,4 миллиарда.

Шаскольский пояснил, что с 2024 года эта работа ведется территориальными органами. Идет взаимодействие и с Генпрокуратурой РФ.

"Принятые меры позволили в ряде регионов снизить тарифы в отдельных сферах ЖКХ. Например, в Ленинградской области – в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. В Пермском крае – в сферах теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами", – сказал он.

По утверждению главы ФАС, работа по проверке тарифного решения будет продолжаться.

Ранее Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ. Изменения необходимы в целях обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно отслеживать случаи резкого роста цен на жилищно-коммунальные услуги в России. По его словам, нужно мониторить эту ситуацию и при необходимости принимать меры.