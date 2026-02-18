Кровля трехэтажного здания склада рухнула в Татарстане

Фото: МАХ/"Главное управление МЧС России по Татарстану"

Кровля трехэтажного здания склада обрушилась в Зеленодольске в Татарстане, сообщила пресс-служба МЧС России.

Инцидент произошел в одном из корпусов распределительного центра "Магнит", уточнили в мэрии. На место ЧП на улице Машиностроителей были направлены 82 спасателя и 27 единиц техники.

"Пострадавших – один человек, женщина, доставлена в ЦРБ", – добавили представители администрации города.

Общая площадь обрушения кровли составила 100 квадратных метров. В настоящее время продолжается разбор завалов. На месте происшествия находятся все экстренные службы, прокурор и мэр города.

Ранее часть кровли коровника обрушилась в селе Турецком в Удмуртии. В этот момент в помещении находились 274 коровы, под завалами оказались 30 животных. По предварительной информации, причиной инцидента стали снегопады, а также потепление, из-за чего снеговые массы увеличили нагрузку на крышу.

