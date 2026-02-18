Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 11:52

Происшествия

Контрабанду ювелирных изделий на 18,5 млн рублей пресекли таможенники во Внуково

Фото: пресс-служба ФТС

Таможенники в столичном аэропорту Внуково пресекли контрабанду ювелирных изделий на сумму 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Незадекларированные товары пыталась провезти в багаже 33-летняя гражданка Азербайджана, которая прибыла из Дубая. Во время досмотра инспекторы обнаружили в ее чемодане 5 колец из белого металла с камнями.

Как показали результаты экспертизы, изделия изготовлены из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб и инкрустированы бриллиантами. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров", женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей. Товар изъят.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, прибывшую рейсом из Дубая, при попытке провезти незадекларированные украшения Cartier. Общая стоимость изделий превысила 5 миллионов рублей. Пассажирка пояснила, что получила украшения в подарок от мужа и не знала, что их общая сумма превышает 10 тысяч долларов. Возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров.

Читайте также


происшествия

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика