Контрабанду ювелирных изделий на 18,5 млн рублей пресекли таможенники во Внуково

Фото: пресс-служба ФТС

Таможенники в столичном аэропорту Внуково пресекли контрабанду ювелирных изделий на сумму 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Незадекларированные товары пыталась провезти в багаже 33-летняя гражданка Азербайджана, которая прибыла из Дубая. Во время досмотра инспекторы обнаружили в ее чемодане 5 колец из белого металла с камнями.

Как показали результаты экспертизы, изделия изготовлены из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб и инкрустированы бриллиантами. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров", женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей. Товар изъят.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево задержали пассажирку, прибывшую рейсом из Дубая, при попытке провезти незадекларированные украшения Cartier. Общая стоимость изделий превысила 5 миллионов рублей. Пассажирка пояснила, что получила украшения в подарок от мужа и не знала, что их общая сумма превышает 10 тысяч долларов. Возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров.