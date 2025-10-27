Таможенники нашли чучело сиамского крокодила в багаже пассажирки из Вьетнама

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Чучело сиамского крокодила найдено в сумке пассажирки, которая прилетела из вьетнамского города Камрань в Новокузнецк. Об этом сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Предмет, который весит 528 граммов, был обнаружен на рентгене в ходе таможенного контроля ручной клади россиянки в аэропорту. Пассажирка рассказала, что купила чучело сиамского крокодила длиной 73 сантиметра в качестве сувенира для собственной коллекции.

Однако женщина не знала, что предмет нужно было задекларировать и предоставить все необходимые документы. Согласно экспертизе, чучело сиамского крокодила подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

По факту произошедшего возбуждены два административных дела о несоблюдении запретов, а также о недекларировании товаров. Россиянке грозит штраф. Кроме того, товар будет изъят.

Ранее хабаровская таможня пресекла контрабанду 1,6 тысячи шкур соболя и шиншиллы на 6 миллионов рублей на Дальнем Востоке. Они были обнаружены в чемоданах и рюкзаках у двух иностранок, следовавших в Китай. Пассажирки не предоставили документы на вывоз товара.

Женщины рассказали, что согласились перевезти шкуры по просьбе незнакомца за вознаграждение. В отношении них возбуждены уголовные дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере. Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

