Таможенники пресекли контрабанду шкур соболя и шиншиллы на Дальнем Востоке

Фото: customs.gov.ru

Хабаровская таможня пресекла контрабанду шкур соболя и шиншиллы на 6 миллионов рублей на Дальнем Востоке. Они были обнаружены у двух иностранок, следовавших в Китай, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

По информации ведомства, женщины перевозили 1,6 тысячи шкур животных в чемоданах и рюкзаках. Они не предоставили документы на вывоз товара и рассказали, что согласились его перевезти по просьбе незнакомца за вознаграждение.

В отношении иностранок возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору"). Им грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее таможенники в Сочи пресекли ввоз контрабанды ювелирных изделий из Дубая. По данным ФТС, 34-летняя россиянка, вернувшаяся из ОАЭ, проходила таможенный контроль через "зеленый коридор" и заявляла об отсутствии товаров для декларирования.

Однако в ее ручной клади были обнаружены пустые коробки от изделий люксовых брендов, а в куртке был спрятан пакет с серьгами, браслетами и цепочками с их логотипами. Особую ценность представлял найденный у женщины ограненный алмаз весом 2 карата.