Таможенники задержали во Внуково пассажира с серебряными долларами XIX века

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России задержали в аэропорту Внуково гражданина, у которого обнаружили серебряные доллары XIX века. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мужчину, который прилетел в Москву из Лос-Анджелеса, остановили в "зеленом" коридоре во время выборочного контроля. В чемодане россиянина был обнаружен предмет, похожий на камень, а также 12 серебряных монет. Сам путешественник заявил, что привез изделия для пополнения личной коллекции, а с правилами декларирования не ознакомился.

Специалисты провели экспертизу и установили, что монеты номиналом 1 доллар периода 1878–1921 годов были созданы из сплава на основе серебра и являются культурной ценностью. Кроме того, изделия сертифицированы и имеют голографическую защитную марку.

Также выяснилось, что предмет, похожий на камень, является трилобитом палеозойской эры, который жил примерно 542–488 миллионов лет назад.

В результате все изделия были изъяты. Сейчас по факту произошедшего организована проверка.

Ранее в Москве был задержан 24-летний студент за пересылку древнего аммонита. В декларации молодой человек написал, что отправляет в посылке "декоративный камень". Однако эксперты определили, что студент пытался выслать в США вымерший головоногий моллюск рода Lytoceras sp., который признан культурной ценностью. Его стоимость составляет 120 тысяч рублей.

Всего молодой человек планировал направить в разные страны 9 посылок с аналогичными окаменелостями. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей в крупном размере. Студенту грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы, или принудительные работы на срок до 5 лет.

