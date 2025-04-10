Таможенники в Омске изъяли у пассажира высушенную голову крокодила

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники в омском аэропорту с помощью рентген-аппарата обнаружили в багаже пассажира, прибывшего из Таиланда, высушенную голову крокодила. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Как выяснилось, житель Омска вез экзотический "сувенир" для личной коллекции, но не знал о необходимости его декларирования. Экспертиза подтвердила подлинность находки и установила, что она подпадает под действие Конвенции СИТЕС о защите исчезающих видов.

В отношении пассажира возбуждены два административных дела: за нарушение таможенных правил и за не декларирование товара. Теперь мужчине грозит штраф, а необычный груз будет конфискован.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможенной службы Дагестана задержали крупную партию контрабандных бриллиантов, следовавшую из Объединенных Арабских Эмиратов. Общая стоимость изъятых драгоценностей оценивается в 41 миллион рублей.