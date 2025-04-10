Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 12:28

Происшествия

Таможенники в Омске изъяли у пассажира высушенную голову крокодила

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники в омском аэропорту с помощью рентген-аппарата обнаружили в багаже пассажира, прибывшего из Таиланда, высушенную голову крокодила. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Как выяснилось, житель Омска вез экзотический "сувенир" для личной коллекции, но не знал о необходимости его декларирования. Экспертиза подтвердила подлинность находки и установила, что она подпадает под действие Конвенции СИТЕС о защите исчезающих видов.

В отношении пассажира возбуждены два административных дела: за нарушение таможенных правил и за не декларирование товара. Теперь мужчине грозит штраф, а необычный груз будет конфискован.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможенной службы Дагестана задержали крупную партию контрабандных бриллиантов, следовавшую из Объединенных Арабских Эмиратов. Общая стоимость изъятых драгоценностей оценивается в 41 миллион рублей.

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика