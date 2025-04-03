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Новости

03 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": туристку с премиальными драгоценностями задержали в Домодедово

"Московский патруль": туристку с премиальными драгоценностями задержали в Домодедово

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В столичном аэропорту Домодедово задержали туристку, которая пыталась пронести через "зеленый" коридор коллекцию премиальных украшений. Среди них были часы Rolex, браслеты с бриллиантами, кольца.

Согласно заключению эксперта, кольца, браслеты, серьги, подвески, часы являются подлинными и выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, перламутра, малахита, оникса, топаза. По словам женщины, она не знала, что дорогостоящие украшения нужно декларировать.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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