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20 марта, 23:45

Происшествия

"Московский патруль": россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию 79 самоцветов

"Московский патруль": россиянка пыталась незаконно ввезти в Россию 79 самоцветов

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Таможенники в Домодедово обнаружили у россиянки 79 самоцветов, которые она попыталась провезти в нижнем белье из Индии. В ручной клади она несла 4 минерала, еще 75 камней обнаружили при личном досмотре.

Задержанная объяснила таможенникам, что камни нужны для изготовления украшений. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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