Самокаты и велосипеды проката снова доступны для аренды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу, так как в Москву вернулась стабильная плюсовая температура, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

В этом году москвичам и гостям города доступны для аренды 60 тысяч электросамокатов и 20 тысяч электровелосипедов.

Сервисы аренды позволяют строить мультимодальные поездки и экономить время в пути. В частности, на прокатных самокатах и велосипедах удобно добираться до метро, МЦД и МЦК, а также доезжать до остановок городского транспорта и перемещаться между районами.

"Будьте осторожными на дороге и соблюдайте простые правила: скоростной режим до 25 километров в час и спешивание на пешеходных переходах, а также помните, что самокат не предназначен для езды вдвоем", – заключили в Дептрансе.

Сезон проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) открылся в Москве 15 марта. Однако 17 марта аренду электросамокатов и велосипедов поставили на паузу из-за снегопада и гололедицы.

Ранее в Госдуме предложили добавить короткий тест на знание ПДД в мобильные приложения для аренды самокатов. Также парламентарии призвали ввести перед поездкой обязательный просмотр обучающих видео. Это по задумке депутатов помогло бы снизить количество ДТП с участием СИМ.

