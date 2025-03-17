Милонов предложил добавить в приложения для аренды самокатов тест на знание ПДД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с предложением добавить в мобильные приложения для аренды самокатов короткий тест на знание правил дорожного движения, а также обязательный просмотр обучающих видео. Об этом сообщает RT.

В обращении к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову парламентарий напомнил о приближении сезона проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) и предупредил о росте ДТП с их участием.

Как считает Милонов, пользователи электросамокатов не утруждают себя изучением ПДД и не стремятся лучше разбираться в дорожной обстановке.

"Считаю целесообразным дополнить виртуальные сервисы аренды СИМ обязательным просмотром обучающих роликов и кратким случайным тестом на знание ПДД, без успешного прохождения которого аренда будет невозможной", – говорится в обращении депутата.

Между тем правила движения электросамокатов и других СИМ в новом сезоне могут ужесточить. В Госдуме рассматривают предложение запретить двухколесному транспорту ездить по тротуарам и развивать большую скорость.

В Москве намерены вернуться к обсуждению вопроса о снижении скорости электросамокатов до 10 километров в час в конце марта. Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, вопрос снижения скорости электросамокатов скоро станет крайне актуальным в связи с наступлением сезона проката. Инициатива позволит сократить число аварий с их участием, считает он.

Ранее прокат электросамокатов возобновили в приложении "Московский транспорт". В этом сезоне жители Москвы вновь смогут легко и удобно забронировать и взять напрокат самокат. В сервисе также доступна оплата поездки и просмотр ее истории.