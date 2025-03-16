Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прокат электросамокатов возобновили в приложении "Московский транспорт", рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В этом сезоне горожане вновь смогут легко и удобно забронировать и взять напрокат самокат, подчеркнул вице-мэр, добавив, что в сервисе также доступна оплата поездки и просмотр ее истории.

Для того, чтобы воспользоваться функцией необходимо зарегистрироваться в приложении, выбрать в боковом меню "Билеты и Сервисы", найти раздел "Самокаты" и подключить операторов проката.

После этого на карте приложения отобразятся все доступные самокаты с иконками операторов. Там необходимо выбрать подходящий вариант и следовать инструкции.

Ликсутов напомнил, что впервые такая возможность появилась в 2022 году.

"С тех пор пользователи арендовали самокаты более 11 тысяч раз, а забронировали – свыше 5 тысяч. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать наши мобильные сервисы", – цитирует заммэра телеграм-канал Дептранса.

Сезон проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) открылся в Москве 15 марта. Он станет восьмым для сервисов аренды самокатов и 13-м для проката велосипедов.

При этом с 2025 года арендовать самокат в столице можно будет только после прохождения верификации через «Mos ID». Это нововведение позволит предотвратить использование сервисов аренды СИМ детьми и подростками, а также ускорит процесс выявления нарушителей ПДД.

В числе других изменений Минтранс РФ разработал поправки к ПДД. Согласно им, пользователь СИМ, включая самокаты, будет считаться водителем транспортного средства. Ему будет запрещено требовать у пешеходов уступать ему дорогу. Также нововведения предлагают более четкое разделение между СИМ, велосипедом и мопедом.