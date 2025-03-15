Сезон проката самокатов и велосипедов стартовал в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сезон проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) открылся в Москве. Он станет восьмым для сервисов аренды самокатов и 13-м для проката велосипедов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Москвичи и гости столицы могут воспользоваться 60 тысячами электросамокатов и более 20 тысячами велосипедов. При этом с каждым годом популярность этих видов транспорта растет. В Дептрансе уточнили, что 85% поездок на них совершаются согласно транспортному сценарию.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 2025 года арендовать самокат в Москве можно будет только после прохождения верификации через Mos ID. Это нововведение позволит предотвратить использование сервисов аренды СИМ детьми и подростками, а также ускорит процесс выявления нарушителей ПДД.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения по поручению Сергея Собянина. Сегодня в столице организовано 350 медленных зон рядом с метро, МЦД, МЦК, парками и остановками наземного транспорта", – цитирует пресс-служба ведомства заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

При этом, по его словам, с начала сезона все электросамокаты и велосипеды операторов будут оснащены новыми укрупненными номерами, которые интегрируют в их конструкцию. За счет этого удастся упростить идентификацию нарушителей, пояснил Ликсутов.

В департаменте также отметили, что в этом году сезон было решено открыть на неделю раньше, поскольку в город пришла климатическая весна. Однако в случае осадков или возобновления отрицательных температур в городе, сервисы аренды планируется поставить на паузу до улучшения погодных условий.

Тем временем Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения (ПДД), по которым пользователь СИМ, в том числе самокатов, начнет квалифицироваться как водитель транспортного средства, которому будет запрещено требовать от пешеходов пропустить его. Кроме того, поправки устанавливают более четкое разграничение между СИМ, велосипедом и мопедом.