Аренду электросамокатов и велосипедов приостановили в столице из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве поставили на паузу аренду электросамокатов и велосипедов из-за снегопада и гололедицы, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Операторы возобновят работу проката с улучшением погодных условий и возвращением плюсовой температуры. Кроме того, департамент посоветовал владельцам самокатов и велосипедов временно отказаться от поездок и пересесть на городской транспорт.

Вместе с тем пресс-служба компании "Аэроэкспресс" сообщила, что поезда перевозчика курсируют в аэропорты Шереметьево и Домодедово в соответствии с расписанием, несмотря на непогоду. Пассажирам рекомендовали отслеживать информацию на электронных табло и прибывать в аэропорты заблаговременно.

Ранее комплекс городского хозяйства предупредил, что прирост снега в столице может составить до 1 сантиметра за день, 17 марта. По словам синоптика Татьяны Поздняковой, образовавшийся снег сохранится в городе до четверга, 20 марта.

На фоне гололедицы в Московском регионе был введен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 01:00 20 марта. В связи с этим ЦОДД призвал горожан пересесть на городской транспорт.