ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам стоит пересесть на городской транспорт из-за гололедицы, которая может образоваться на дорожном покрытии из-за выпадения снега. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В связи с этим столичных автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию с другими участниками дорожного движения. Также им посоветовали не отвлекаться на телефон во время поездок.

"Особенно будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, на мостах и эстакадах", – сказано в сообщении.

Специалисты ситуационного центра и сотрудники Дорожного патруля ЦОДД регулярно наблюдают за ситуацией на дорогах, обратило внимание ведомство.

По прогнозу Гидрометцентра России, 17 марта в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики предупредили, что днем температура воздуха в городе будет в пределах от минус 2 до нуля градусов, а по области – от минус 4 до плюс 1 градуса.

Вместе с тем на фоне гололедицы в Московском регионе до 01:00 четверга, 20 марта, объявлен желтый уровень погодной опасности.