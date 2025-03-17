17 марта, 06:05Общество
Облачная погода с прояснениями прогнозируется в Москве 17 марта
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в первый день недели, 17 марта. По области местами возможен небольшой снег, а на дорогах – гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от минус 2 до нуля градусов, по области – от минус 4 до плюс 1 градуса.
Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в связи с гололедицей. Метеопредупреждение будет действовать в регионе до 01:00 четверга, 20 марта.
Большая часть предстоящей недели в Москве ожидается по-мартовски прохладной. Опасных явлений погоды наблюдаться не будет, за исключением мозаичной и слабой гололедицы. Она может привести к образованию временного снежного покрова высотой менее одного сантиметра.
Москвичам рассказали о погоде 17 марта