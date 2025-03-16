Желтый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Московском регионе до 20 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в связи с гололедицей с 01:00 понедельника, 17 марта. Об этом горожан предупредили на сайте Гидрометцентра России.

Метеопредупреждение будет действовать в регионе до 01:00 четверга, 20-го числа. При этом, по уточнению синоптиков, до начала его объявления оповещения о погоде не требуется.

Москвичам ранее спрогнозировали приход холодного атмосферного фронта ночью 17 марта. Под утро температура понизится до 0 – минус 3 градусов, а днем северный ветер не даст воздуху прогреться до климатической нормы марта.

Однако 20 марта в сумерках температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов, а после полудня поднимется до 2–7 градусов тепла. При этом из-за неустойчивости атмосферы местами возможны небольшие осадки в виде дождя или снега.