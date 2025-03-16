Синоптик Тишковец: большая часть предстоящей недели в Москве ожидается прохладной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большая часть предстоящей недели в Москве ожидается по-мартовски прохладной, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, опасных явлений погоды наблюдаться не будет, за исключением мозаичной и слабой гололедицы. Она может привести к образованию временного снежного покрова высотой менее одного сантиметра.

"В ночь на понедельник (17 марта. – Прим. ред.) через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, отметившись в сумерках и в предутренние часы небольшим локальным снегом", – рассказал синоптик в своем телеграм-канале.

Под утро температура понизится до 0 – минус 3 градусов, а днем северный ветер не даст воздуху прогреться до климатической нормы марта. В результате максимальная температура воздуха составит всего лишь 0 градусов.

Во вторник, 18 марта, по прогнозу метеоролога, в атмосфере будет преобладать гребень антициклона. Благодаря этому вероятность осадков будет минимальной, а облака станут более рассеянными.

Ночью температура воздуха опустится до 2–7 градусов мороза. Днем ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, что полностью соответствует многолетним климатическим нормам марта, указал Тишковец.

В среду, 19-го числа, показания барометров начнут падать, что повлечет за собой прохождение теплой фронтальной системы к утру. Она принесет с собой небольшой снег, который к вечеру перейдет в моросящий дождь.

"Ветрено, но без шторма – в порывах до 9–14 метров в секунду. Ночью 0 – минус 5 градусов, в середине дня потеплеет до плюс 1 – плюс 6 градусов", – отметил синоптик.

В свою очередь, в четверг, 20 марта, в сумерках температура воздуха составит от минус 2 до плюс 3 градусов, а после полудня поднимется до 2–7 градусов тепла. При этом Тишковец предупредил, что из-за неустойчивости атмосферы местами возможны небольшие осадки в виде дождя или снега.

В пятницу же, 21-го числа, температура начнет повышаться благодаря притоку теплого воздуха и усилению влияния антициклона.

"Под утро не ниже минус 3 – плюс 2 градусов, дневная температура повысится до плюс 4 – плюс 9", – добавил метеоролог.

В выходные ожидается значительное повышение атмосферного давления до 762 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц выше нормы, уточнил он.

По ночам температура будет около 0 градусов, а днем в субботу, 22 марта, поднимется до 10 градусов тепла. В воскресенье, 23-го числа, станет еще теплее.

"Сценарий погоды на неделе будет характеризоваться народной приметой: "Март у матери-зимы шубу купил, а через три дня ее продал", – подытожил Тишковец.

Однако апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта, рассказал ранее синоптик Александр Шувалов. В этот день в Москве установится около 7–9 градусов тепла, позже температура поднимется до 10–12 градусов, указал он.

Между тем сильный снег был установлен местами в столичном регионе в субботу, 15 марта. Умеренным он был в Серпухове и сильным в Кашире.