Сильный снег отмечен местами в Московском регионе 15 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снег был установлен местами в столичном регионе в субботу, 15 марта. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"К 9 часам утра ни одна из станций Москвы и области выпадения осадков не отмечала. В 12 часов снег умеренный наблюдался в Серпухове и сильный снег в Кашире", – цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, прошедшей ночью на территории Московского региона прошли кратковременные небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а местами были заряды снежной крупы, которые наблюдались в северных, западных и центральных районах.

При этом утром 14 марта в Москве обновился суточный рекорд тепла 24-летней давности. В 07:00 базовая станция ВДНХ в столице зафиксировала 11,8 градуса. Такой показатель на 0,4 градуса превысил прошлый рекорд для этого дня, который был установлен в 2001 году.

Однако 15 марта температура воздуха в Москве понизилась до 3–5 градусов тепла, по области она составила от нуля до плюс 5 градусов. Вместе с тем апрельская погода вновь вернется в столицу после 20 марта. В этот день в Москве установится около 7–9 градусов тепла, позже температура поднимется до 10–12 градусов.

