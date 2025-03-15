Мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве 15 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода с прояснениями ожидается в столице в субботу, 15 марта. Местами возможны осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов тепла, по области – от нуля до плюс 5 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до минус 4 градусов, а в Подмосковье – до минус 7 градусов.

Утром 14 марта в Москве обновился суточный рекорд тепла 24-летней давности. В 07:00 базовая станция ВДНХ в столице зафиксировала 11,8 градуса. Такой показатель на 0,4 градуса превысил прошлый рекорд для этого дня, который был установлен в 2001 году.

Между тем в эти выходные, 15 и 16 марта, в Московском регионе ожидается резкое понижение температуры на 7–8 градусов. Кроме того, из-за значительного понижения давления погода будет облачной с прояснениями и умеренными осадками.